عبد المهدي وعلاوي يبحثان الحراك السلمي ودعم جهود تشكيل الحكومة

2020/02/11 | 12:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الحراك السلمي ودعم جهود تشكيل الحكومة .

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