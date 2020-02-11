2020/02/11 | 12:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت اليوم الثلاثاء، كافة المراحل الدراسية في مدينة الكوت انتظاما في الدوام الرسمي لهذا الأسبوع تمهيدا لأداء امتحانات نصف السنة.

ونشرت الأجهزة الأمنية قواتها قرب المؤسسات التعليمية، لتوفير الحماية للطلبة والكوادر التدريسية لتأمين استمرار الدوام.

وفي سياق متصل، شهدت مدينة الناصرية اليوم الثلاثاء، استئناف الدوام الجزئي في عدد من الجامعات والكليات، فيما ينتظم الدوام تدريجيا في أغلب المدارس الابتدائية، كما باشرت الدوائر الخدمية العمل بدوام جزئي.

وكان معتصمو الناصرية قد أعلنوا في ساعة متأخرة من مساء أمس، استئناف الدوام في جميع المؤسسات التربوية وان يكون الإضراب اختياريا لجميع الطلبة، وذلك بعد الأحداث التي وقعت بالقرب من مبنى كلية العين الأهلية.

واشار بيان المعتصمين أنهم سمحوا بافتتاح الدوائر الخدمية والصحية فقط، وأن المدينة لم تسجل أمس أي قطع لطرق في المدينة، باستثناء جسر الزيتون المغلق منذ عدة أشهر.

وعلى الجانب الآخر، تشهد ساحة الاعتصام استمرار الاحتجاجات للمطالبة بالتغير السياسي الشامل في البلاد.

يذكر أنه مع بداية الاحتجاجات، لجأ المتظاهرون إلى الإضرابات لتحقيق مطالبهم، ورفعوا شعارات " ماكووطن_ماكودوام"، واستجاب الكثير من العراقيين لهذه دعوات، وتعطل العمل في المدارس ومختلف المؤسسات.

كما شكل المتظاهرون مجموعات عرفت باسم "أفواج مكافحة الدوام" وبدأت في اقناع الطلاب والموظفين بعدم الذهاب إلى الدوام، والانضمام إلى الاعتصامات في الميادين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم استمرار الاحتجاجات.. يوم دراسي عادي في الناصرية والكوت) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم استمرار الاحتجاجات.. يوم دراسي عادي في الناصرية والكوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).