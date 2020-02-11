قوة من اللواء 53 للحشد تنفذ عملية تفتيش وتطهير في أطراف تلعفر غرب الموصل

2020/02/11 | 12:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة من اللواء 53 في الحشد الشعبي، الثلاثاء، عملية امنية لتفتيش وتطهير القرى والسلاسل الجبلية في اطراف قضاء تلعفر غرب الموصل.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان “قوة من اللواء 53 التابعة لقيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي نفذت عملية تفتيش وتطهير لقرى قابرلي والبخور وسلسلة جبال ناحية المحلبية والقرى المحيطة بقضاء

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