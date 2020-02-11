اللقاء الثاني خلال أسبوع.. محمد علاوي يزور “سلفه” المستقيل عبد المهدي

2020/02/11 | 12:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بحث رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مع سلفه رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، جهود تشكيل الحكومة الجديدة.وذكر المكتب الاعلامي لعبدالمهدي في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، استقبل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، وجرى التداول في تطورات الأوضاع في البلاد والحراك السلمي ودعم […]

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