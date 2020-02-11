ظريف: الشعب الإيراني برهن بأن الأميركان هم إرهابيون

2020/02/11 | 12:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، أن المشاركة الجماهيرية الواسعة بأربعينية الفريق الشهيد قاسم سليماني المتزامنة مع مسيرات انتصار الثورة الاسلامية اليوم الثلاثاء، بمثابة استفتاء عام للاعلان بأن الارهابيين هم الاميركيون أنفسهم.وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الثلاثاء بطهران خلال مشاركته في مسيرات الاحتفاء بالذكرى الـ 41 لانتصار الثورة الاسلامية المتزامنه […]

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