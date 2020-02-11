قوة أمنية برفقة النزاهة تقتحم جامعة كركوك بحثاً عن بعض العاملين الفضائيين

2020/02/11 | 12:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق كشف مصدر في كركوك أن هيئة نزاهة كركوك برفقة قوة أمنية شددت على المراجعين ومنعت من الدخول والخروج إلى جامعة كركوك بحثا عن أسماء عدد من العاملين في الجامعة وفق قائمة معدة بذلك.وقال المصدر في حديث صحفي تابعته “العهد نيوز”، اليوم الثلاثاء، إن “القوة الأمنية تدقق في أسماء الخارجين من […]

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