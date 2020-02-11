عبد المهدي وعلاوي يبحثان جهود تشكيل الحكومة الجديدة

2020/02/11 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

بجث رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، الثلاثاء (11 شباط 2020)، جهود تشكيل الحكومة مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي .

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عبدالمهدي، استقبل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، وجرى التداول في تطورات الأوضاع في البلاد والحراك السلمي ودعم جهود تشكيل الحكومة الجديدة".

واضاف البيان أن "اللقاء أكد على ضرورة تعاون جميع القوى لتسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف في الاسراع بإختيار الكابينة الوزارية وتعزيز عمل مؤسسات الدولة".

بغداد اليوم-كردستان

استبعد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء (10 شباط 2020)، رئيس الجمهورية برهم صالح، وكوسرت رسول من رئاسة الحزب، منتخباً "بافيل طالباني، ولاهور شيخ جنكي" للرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكردستاني.

وقال مصدر في

بغداد اليوم- بغداد

نفت محاظة بغداد، الثلاثاء (11 شباط 2020) الأنباء التي تحدثت عن وقوع مشاجرة بين حمايتي المحافظ السابق فلاح الجزائري والحالي محمد العطا داخل مبنى المحافظة.

وقال بيان مقتضب لمكتب المحافظ تلقته (بغداد اليوم)، "ننفي الانباء ا

بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الثلاثاء (11 شباط 2020)، إن ما حدث من عملية اغتيال لقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيأة الحشد أبو مهدي المهندس، هو جريمة بحق سيادة العراق، فيما وصف "منفذها"،

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