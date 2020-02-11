2020/02/11 | 12:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدريسيون في جامعة ديالى ينالون برءاة اختراع جهاز تعليمي تدريبي لدقة توجيه الارسال والضرب بكرة الطائرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/11 | 12:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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