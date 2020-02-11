بالصور | ثلوج تغطي بغداد للمرة الأولى منذ 12 عاما

2020/02/11 | 12:18 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنخفض الجوي جاء من اوروبا - صورة: فرانس برس

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