شركات روسية تسعى للاستثمار في قطاع الغاز العراقي

2020/02/11 | 12:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب الأول لرئيس لجنة السياسة الاقتصادية في مجلس الاتحاد الروسي يوري فيدروف، أن شركات النفط الروسية تسعى للاستثمار في قطاع الغاز العراقي.ونقلت وكالة تاس الروسية، عن فيدروف خلال لقائه بالسفير العراقي في موسكو عبد الرحمن الحسيني قوله إن ” شركات النفط والغاز الرائدة لدينا مثل لوك أويل وباشنفت وغازبروم نيفت تعمل في العراق”.[…]

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