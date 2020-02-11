رئيس أركان الجيش: الشهيد المهندس كان جندياً أصيلاً منفذاً لكل معنى الرجولة والتضحية والفداء

2020/02/11 | 12:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي، الشهيد أبو مهدي المهندس بأنه كان جندياً أصيلاً منفذاً لكل معنى الرجولة والتضحية والفداء.وقال الغانمي خلال حفل تأبين أربعينية القادة الشهداء وتابعته “العهد نيوز” اليوم الثلاثاء، إنه “باستشهاد كوكبة من قادة النصر ومن كان معهم، سقط نجمعاً لامعاً في سماء العراق ممن كان له الدور […]

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