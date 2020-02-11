2020/02/11 | 12:22 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق ـ ودق ماضي بعد دعوات زعيم التيار الصدري #مقتدى_الصدر بشأن الفصل بين الجنسين وعدم الاختلاط خلال الاحتجاجات الجارية في #بغداد ومدن وسط وجنوب البلاد، تستعد الأوساط النسوية في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسيرةٌ “بنفسجية وردية” ضد دعوات الصدر لمنع الاختلاط في التظاهرات) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسيرةٌ “بنفسجية وردية” ضد دعوات الصدر لمنع الاختلاط في التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).