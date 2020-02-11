2020/02/11 | 12:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يقترح ﻟﺪﻣﺞ وزارﺗﻲ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﻮزارة واﺣﺪة في الحكومة المقبلة

المستقلة ..



كشفت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ، الثلاثاء، عن مقترح ﻟﺪﻣﺞ وزارﺗﻲ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﻮزارة واﺣﺪة.

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