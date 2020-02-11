2020/02/11 | 12:24 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسلحون مجهولون يغتالون المشرف العام لـقناة الرشيد نزار ذنون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/11 | 12:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلحون مجهولون يغتالون المشرف العام لـقناة الرشيد نزار ذنون) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلحون مجهولون يغتالون المشرف العام لـقناة الرشيد نزار ذنون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).