الديمقراطي الكردستاني: لا نريد من الحكومة سوى الالتزام بالدستور

2020/02/11 | 12:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، وضع أية شروط على رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، من أجل التصويت له ومنح الثقة لحكومته.

وقال النائب عن الكتلة شيروان الدوبرداني، إن الحزب الديمقراطي واضح بقضية تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية أو السابقة ولايريد من الحكومة سوى الالتزام بالدستور العراقي والمادة مئة وأربعين، المتعلقة بقضايا يعلمها الجميع، وكذلك تنفيذ الاتفاقية التي عقدت مؤخرا مع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

واعتبر الدوبرداني، أن الحل لأزمات العراق يكمن في تغيير القوى السياسية لنهجها والذي أوصل العراق على ما هو عليه الآن مؤكدا أن الانتخابات المبكرة ليست الحل أوتغيير الحكومة وتشكيل جديدة في ظل الأزمات التي يمر بها العراق.

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