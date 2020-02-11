ضبط مسافران إيرانيان بحوزتهما مواد مخدرة في زرباطية

2020/02/11 | 12:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط مسافرين اثنين ايرانيين بحوزتهما مواد مخدرة في منفذ زرباطية.

وقالت الهيئة في بيان إن إدارة منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط ضبطت مسافرين ايرانيين بحوزتهما تسعة وثلاثين غرام من مادة الترياك مع كمية من حبوب الميتادون.

وأضاف أن عملية الضبط تمت قبل دخولهم صالة المسافرين من قبل مفرزة شعبة مكافحة المخدرات وشرطة الكمارك وكوادر المنفذ، مشيرا إلى أنه تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى شعبة مكافحة مخدرات بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

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