الحشد ينفذ عملية تفتيش وتطهير غربي الموصل

2020/02/11 | 12:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /الغد برس:

نفذت قوة من اللواء 53 في الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عملية امنية لتفتيش وتطهير القرى والسلاسل الجبلية في اطراف قضاء تلعفر غرب الموصل.

وقال اعلام الحشد في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "قوة من اللواء 53 التابعة لقيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي نفذت عملية تفتيش وتطهير لقرى قابرلي والبخور وسلسلة جبال ناحية المحلبية والقرى المحيطة بقضاء تلعفر غرب الموصل".

واشار الى ان "العملية جاءت بناء على معلومات استخبارية لملاحقة فلول داعش ورفع المخلفات الحربية التابعة للإرهابيين غرب الموصل".

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