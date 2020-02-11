الغانمي: الجيش العراقي سيبقى حاميا للدستور وداعما للعملية السياسية

2020/02/11 | 12:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي، الثلاثاء، أن الجيش العراقي سيبقى حاميا للدستور العراقي وداعما للعملية السياسية والديمقراطية في العراق، فيما أشار إلى ان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس كان مثالا للجندي العراقي المطيع.

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