ريال مدريد يوجه بوصلته صوب نجم إنتر ميلان

2020/02/11 | 12:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أفاد تقرير نشرته صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، بأن المسؤولين في ريال مدريد، مهتمين بالتعاقد مع الكرواتي الدولي مارسيلو بروزوفيتش، نجم وسط إنتر ميلان الإيطالي.

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