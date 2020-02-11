القبض على شخص يتاجر بشرائح اتصال مجهولة العائدية في بغداد

2020/02/11 | 12:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على شخص يتاجر بشرائح الاتصال مجهولة العائدية في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على متهم في بغداد لقيامه بالمتاجرة بشرائح الاتصال (سيم كارت) مجهولة العائدية والتي تستخدم في قضايا الابتزاز والخطف والتهديد".

وبينت "تم ضبط 100 شريحة بحوزته لشركات اتصالات عدة"، مؤكدة انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتسليمه مع المضبوطات الى الجهات التحقيقية الخاصة".

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