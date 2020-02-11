النزاهة برفقة قوة امنية تلاحق موظفين حكوميين متهمين بالفساد

2020/02/11 | 12:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشف مصدر في كركوك يوم الثلاثاء أن هيئة نزاهة كركوك برفقة قوة أمنية شددت على المراجعين ومنعت من الدخول والخروج إلى جامعة كركوك بحثا عن اسماء عدد من العاملين في الجامعة وفق قائمة معدة بذلك.ونقلت موقع "شفق نيوز"، عن المصدر قوله، إن "القوة الأمنية تدقق في اسماء الخارجين من جامعة كركوك وطلبت هويات إثباتهم كون اسمائهم غير موجودة فيها".وأشار المصدر الى أن " تلك الإجراءات كانت في بوابة الدخول والخروج في الجامعة وان الخارج منها يدقق بأسمه وثم يسمح له بالمغادرة".وكانت هيأة النزاهة قد أصدرت سابقاً قائمة شملت رئيس الجامعة السابق ومعاونيه بتهم فساد وجرى اعتقالهم قبل أن يتم الإفراج عنهم بكفالة موظفين .

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