2020/02/11 | 12:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، بيانا بشأن ما بحثته في اجتماعها الاخير، فيما اكدت سعيها لاعادة ثقة الجمهور بها.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة صدى ان “المفوضية هيئة مهنية مستقلة ومحايدة أعيد هيكليتها بموجب قانون رقم (31) لسنة 2019 الذي تم فيه إختيار أعضاء مجلس المفوضين من القضاة والمستشارين ضمانا النزاهة وشفافية العمليات الانتخابية المقبلة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان من مفوضية الانتخابات: نسعى لاعادة ثقة الجمهور بنا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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