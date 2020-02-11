2020/02/11 | 13:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النجم الدولي السابق، عدنان درجال، ان النقاط الرئيسية لاتفاقه مع اتحاد الكرة في أربيل لم تكتمل حتى الان، فيما نفى الانباء التي تحدثت عن عدم نيته الترشح للانتخابات المقبلة في اتحاد الكرة.وقال درجال في حديث لوسائل الاعلام ، إن “كلام التنصل عن الاتفاق غير صحيح بالمرة، هناك اتفاقية مع اتحاد الكرة في أربيل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عدنان درجال ينفي رفضه الترشيح لرئاسة اتحاد الكرة ويؤكد: النقاط الرئيسية لاتفاق أربيل لم تكتمل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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