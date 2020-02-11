حقوق الانسان : متظاهرون استخدموا القوة ضد القوات الامنية واصابة منتسبين

2020/02/11 | 13:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] تواصل فرق رصد المفوضية العليا لحقوق الانسان مراقبتها لساحات التظاهر في بغداد وباقي المحافظات.

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