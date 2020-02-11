2020/02/11 | 13:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، عدة تصريحات مثيرة للجدل بشأن انفصال الفنانة السورية أصالة عن زوجها المخرج المصري طارق العريان، كما تطرق إلى خلافه معهما بعد زواجه من المطربة أنغام.وقال إبراهيم في تصريحات تلفزيونية: “لا أعرف إذا كان أصالة والعريان انفصلا بالفعل أم لا، ليست لدي معلومة مؤكدة ولم أكن متابعًا للأحداث”.وأضاف: “خرجت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زوج أنغام عن طلاق أصالة وطارق العريان: “عارف أسرار محرجة”! وكالة صدى الاعلام للانباء.

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