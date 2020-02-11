(البنتاغون): 109 جنود أميركيين تم تشخيصهم بإصابات خفيفة في المخ نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة “عين الأسد”

2020/02/11 | 13:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- رويترز قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الاثنين إن 109 جنود أميركيين تم تشخيصهم بإصابات خفيفة في المخ نتيجة الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدة في العراق الشهر الماضي.وقالت الوزارة في بيان إن 76 من هؤلاء الجنود عادوا … Readmore

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