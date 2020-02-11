2020/02/11 | 13:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعود البلجيكي إيدين هازارد إلى الملاعب بشكل تام قبل مباراة سلتا فيغو، بعد 82 يوماً من الغياب، إذ فضل المدرب زين الدين زيدان عدم المخاطرة بإشراكه في مواجهتي ريال سوسييداد وأوساسونا اللتين كان يتوقع أن تتسما بالخشونة.ومن المنتظر أن يصبح هازارد جاهزاً قبل نهاية الأسبوع الجاري الذي سيتدرب فيه منفرداً يومي الإثنين والثلاثاء، بالمدينة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هازارد يعود لتدريبات ريال مدريد بعد غياب 82 يوماً وكالة صدى الاعلام للانباء.

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