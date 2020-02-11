2020/02/11 | 13:07 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز – العراق اعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي، ان مناطق شرقي مدينة الرمادي شهدت افتتاح اول مشروع استثماري بكلفة 6 مليون دولار.
وقال الدليمي في تصريح لـ”العهد نيوز”، إن “قضاء الخالدية شرقي مدينة الرمادي، شهد افتتاح اول مشروع استثماري ترفيهي يتضمن مدينة العاب وحدائق وساحات للعب الاطفال فضلا عن العاب […]
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وقال الدليمي في تصريح لـ”العهد نيوز”، إن “قضاء الخالدية شرقي مدينة الرمادي، شهد افتتاح اول مشروع استثماري ترفيهي يتضمن مدينة العاب وحدائق وساحات للعب الاطفال فضلا عن العاب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائممقام الحبانية لـ”العهد نيوز”: افتتاح أول مشروع استثماري ترفيهي بتكلفة 6 ملايين دولار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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