2020/02/11 | 13:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق اعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي، ان مناطق شرقي مدينة الرمادي شهدت افتتاح اول مشروع استثماري بكلفة 6 مليون دولار.وقال الدليمي في تصريح لـ”العهد نيوز”، إن “قضاء الخالدية شرقي مدينة الرمادي، شهد افتتاح اول مشروع استثماري ترفيهي يتضمن مدينة العاب وحدائق وساحات للعب الاطفال فضلا عن العاب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائممقام الحبانية لـ”العهد نيوز”: افتتاح أول مشروع استثماري ترفيهي بتكلفة 6 ملايين دولار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائممقام الحبانية لـ”العهد نيوز”: افتتاح أول مشروع استثماري ترفيهي بتكلفة 6 ملايين دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).