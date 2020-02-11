نفي وقوع مشاجرة بين الحمايات الشخصية لمحافظ بغداد الحالي والسابق

2020/02/11 | 13:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت محافظة بغداد، الانباء التي تم تداولها من قبل بعض وسائل الاعلام، والتي تحدثت عن وقوع مشاجرة داخل مبنى المحافظة بين الحمايات الشخصية لمحافظ بغداد الحالي والسابق على حد زعمهم.[…]

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