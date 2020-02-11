مسرور بارزاني للحكيم: ندعم حكومة تلتزم بالحقوق الدستورية لإقليم كوردستان

2020/02/11 | 13:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية في الحكومة الاتحادية محمد علي الحكيم، التطورات الراهنة في العراق والمنطقة، وتم التأكيد على أهمية استقرار الأوضاع في العراق وتشكيل حكومة تمثل جميع الأطراف وتحظى بثقة غالبية العراقيين.وتم التشديد كذلك على ضرورة أن تكون للحكومة الاتحادية القادمة علاقات جيدة مع إقليم كوردستان ودول الجوار والمجتمع الدولي.كما تطرق الجانبان الى العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، إذ قال رئيس الوزراء: "ندعم حكومة تلتزم بالحقوق الدستورية لإقليم كوردستان".

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