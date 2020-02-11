2020/02/11 | 13:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، عن وجود تحركات نيابية لرفع مستوى الرواتب الدنيا لبعض الوزارات مقارنة بالوزارات الأخرى، فيما أكد قانون الخدمة المدنية الاتحادي يواجه اعتراضات من بعض القطاعات التي تتسلم مخصصات مالية.وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “اللجنة المالية في مجلس النواب ليس لديها النية للمساس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية تكشف عن تحركات لرفع الرواتب الدنيا لبعض الوزارات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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