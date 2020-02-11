2020/02/11 | 13:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية تحقيق بغداد في هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكنها من ضبط مسؤول في الهيئة العامة للآثار والتراث رفقة متهم آخر، متلبسين بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهما مبلغ رشوة.المديرية، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العملية، أشارت إلى أن “ملاكاتها تمكنت من ضبط مدير القسم القانوني في الهيئة العامة للآثار والتراث بصحبة موظف آخر فيها، بالجرم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة تضبط مسؤولاً في هيئة الآثار والتراث متلبساً بالرشوة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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