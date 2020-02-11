2020/02/11 | 13:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تياجو سيلفا

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الثلاثاء، بأن باريس سان جيرمان استقر على المدافع الذي سيخلف تياجو سيلفا، في قيادة الخط الخلفي لنادي العاصمة الفرنسية.

وينتهي عقد سيلفا مع سان جيرمان بانقضاء الموسم الجاري، ومن المرجح أن يعلن اعتزاله كرة القدم بعد وصوله لعامه الـ35.

وبحسب شبكة “سكاي سبورتس”، فإن سان جيرمان حدد السنغالي كاليدو كوليبالي (29 عامًا)، مدافع نابولي، ليحل محل تياجو سيلفا في باريس.

ويستعد البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، لتقديم عرضًا لا يقاوم لكوليبالي من أجل إقناعه بالانتقال إلى باريس، عن طريق مضاعفة راتبه ليصل إلى 950 ألف يورو شهريًا، أي 11 ونصف مليون يورو كل موسم.

لكن سان جيرمان سيكون في حاجة للتوصل مع اتفاق إلى نابولي أيضًا، والذي يربط اللاعب بعقد حتى صيف 2023.

المصـدر : كووورة

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سان جيرمان يستقر على خليفة تياجو سيلفا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سان جيرمان يستقر على خليفة تياجو سيلفا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).