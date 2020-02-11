روسيا: التصريحات الأوكرانية تهدد انعقاد قمة النورماندي

2020/02/11 | 13:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات كييف وتنفيذها لمقررات اجتماع باريس قد تطرح بعضا من التساؤلات حول إمكانية تأجيل "قمة النورماندي" المقررة في نيسان المقبل.

وقال رودنكو في تصريحات صحفية إن "الاجتماع الذي عقد في باريس في كانون الأول العام الماضي، كان قد اتفق فيه قادة قمة النورماندي على عقد القمة الثانية في نيسان ببرلين".

وأكد على أن "الاجتماع خرج بجملة من الاتفاقات ومنها بأن تقوم كل من كييف ودونيتسك ولوغانسك بسحب قواتها من ثلاث جبهات، وفتح نقاط تفتيش جديدة والعمل على إزالة الألغام بالإضافة لتبادل المحتجزين، وإدخال صيغة شتاينايمر في القانون الأوكراني، لتنسيق جميع الجوانب القانونية للوضع الخاص بدونباس من أجل ضمان استمرار العمل به بشكل دائم".

وأضاف انه "حتى الآن لم يتم سوى تنفيذ الاتفاق المتعلق بتبادل المحتجزين، في الوقت الذي لم يتم فيه تنفيذ باقي بنود الاتفاقية.



وتصرفات أوكرانيا والتصريحات الصادرة عن كييف تثير الشكوك حول إمكانية عقد الاجتماع في نيسان".

وتابع ان "عدم تنفيذ بنود الاتفاقية يمنع الحديث عن تحديد موعد محدد للقمة القادمة".

يذكر بأنه ولأول مرة منذ ثلاث سنوات على انعقاد "قمة النورماندي"، تبنى الطرفان في باريس، بيانا مشتركا واتفقا على الإجتماع بعد اربعة أشهر ببرلين من أجل مواصلة العمل على حل الوضع في دونباس.

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