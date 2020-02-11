بعد تسريب اسمين.. الاتحاد الكردستاني: لم نختر رئيساً للحزب بعد

2020/02/11 | 13:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفى الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، انتخاب رئيس للحزب، وذلك بعد تسريبات افادت بانتخاب بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي لرئاسة الحزب.

وقال المشرف على اجتماعات المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني، مصطفى جاورش، في مؤتمر صحفي، إن "المجلس القيادي صوت على نظام الرئاسة المشتركة للحزب ولم تتم تسمية أي أحد لتولي المنصبين".

ويعقد المجلس القيادي للاتحاد اجتماعه لإكمال التصويت على مواد النظام الداخلي.

ويأتي الاجتماع في اطار سلسلة اجتماعات للمجلس منذ عدة أيام حيث يصوت على مواد النظام الداخلي، وقد قام حتى الآن بالتصويت على أكثر من 50 مادة من أصل 77 مادة وهي مجموع مواد النظام الداخلي الذي أقره المؤتمر الرابع العام في 21/12/2020.

وبحسب التسريبات فانه خلال الاجتماع انتخب المجلس بأغلبية 70 صوتا بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي للرئاسة المشتركة للحزب.

وبحسب النظام الداخلي المصوت عليه، تكون مهام الرئاسة المشتركة للاتحاد، إعادة رسم سياسات الحزب والبت في المشاكل التي قد تطرأ، ولهما صلاحية التصريح في التجمعات والاجتماعات، والتنسيق داخل الهيكل التنظيمي للاتحاد مع كافة مكاتب وأجهزة الحزب، والتوقيع على الاتفاقات السياسية بصفتهما المسؤولين الأولين، المسؤولية عن عائدات وثروات وأملاك الاتحاد الوطني والتدقيق في الموجود منها.

وإلى جانب الرئيسين المشتركين، يعمل الاتحاد على تشكيل هيئة إدارية من ثلاثة أعضاء تتولى الأمور الإدارية اليومية.

وكان الاتحاد الوطني عقد في كانون الاول الماضي مؤتمره الرابع، وبموجبه اعلن تأسيس المجلس الأعلى لسياسات ومصالح الاتحاد، يتألف من رئيس وستة أعضاء.

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