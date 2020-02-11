النزاهة تحبط محاولة تهريب سيارات وتضبط أوليات مفراس في البصرة

2020/02/11 | 13:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكنها من ضبط سيارات معدة للتهريب في حاويات حديدية، في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أن ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة قامت بتنفيذ عملية ضبط في ميناء أم قصر الشمالي، مبينة أن فريق عمل المديريَّة الذي انتقل للميناء تمكَّن من ضبط (6) حاويات تحتوي على (24) سيارةً دون الموديل معدَّةً للتهريب وممنوعاً دخولها للبلاد، لافتة إلى أن المستورد كان يروم إدخالها على أنها مواد منزلية.وأضافت الدائرة إن ملاكات المديريَّة تمكُّنت في عمليَّةٍ أخرى من ضبط جهاز مفراس أمريكي المنشأ في مستشفى البصرة التعليمي، عاطل عن العمل منذ شهر تشرين الثاني من عام 2019، ولم يتم تصليحه من قبل الشركة المجهزة، موضحة أن العقد الذي أبرمته وزارة…

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