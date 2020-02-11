فيديو.. أول ظهور لرئيس الصين بـ”قناع” منذ تفشي كورونا

2020/02/11 | 13:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ممدوح بليغ/ في أول ظهور للرئيس الصيني شي جين بينغ، منذ تفشي وباء كورونا، زار

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