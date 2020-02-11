ما الذي يجري في كواليس حكومة محمد علاوي؟.. وزير يبكي وبازار لبيع الوزارات ومساومات سياسية!

2020/02/11 | 13:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بعد أيام من تكليف محمد توفيق علاوي بتولي رئاسة الحكومة الانتقالية، حتى ظهرت تسريبات من هنا وهناك، تارة من نواب ومسؤولين حكوميين وتارة أخرى من صحفيين، عن وجود خفايا في كواليس حكومة محمد علاوي ببيع وزارات وأستيزار وزراء سابقين تحت ضغوطات الأحزاب والمكونات، حتى وصل الأمر إلى تهديده بالعلن من كاظم العيساوي […]

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