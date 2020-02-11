شاهد: صراخ وهلع داخل طائرة اوروبية اثناء مرورها في عاصفة “كيارا” الشديدة

2020/02/11 | 13:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اشتعلت موجة صراخ شديدة، في احدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية الاوروبية، بعد مرور الطائرة بعاصفة “كيارا” القوية التي تجتاح اوروبا منذ ايام.واظهر فيديو اطلعت عليه “يس عراق”، صراخ وخوف ركاب طائرة خطوط Air Europa عند محاولتها للهبوط في مطار أمستردام أثناء عاصفة كيارا القوية التي تجتاح أوروبا هذه الأيام.[…]

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