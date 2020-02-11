تقاعد واسط.. استلام أكثر من 500 معاملة تقاعدية في 2020

2020/02/11 | 13:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق افاد مدير صندوق تقاعد محافظة واسط اسامة العزاوي ان عدد المعاملات التقاعدية التي تم استلامها من الموظفين المحالين على التقاعد لسنة 2020 تجاوز 500 معاملة.وقال في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، ان يصل عدد الموظفين المشمولين بالقانون الجديد الى 4000 موظف”، داعيا دوائر المحافظة الى “التعاون مع صندوق التقاعد وتسديد […]

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