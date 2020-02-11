هل يمكن الشفاء من فيروس كورونا؟

2020/02/11 | 13:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما يأخذ عدد ضحايا فيروس كورونا في الارتفاع من حيث عدد الوفيات والإصابات بالعدوى، يتساءل البعض إذا كان من الممكن معالجة المصابين، والإجابة هي نعم.وفيما يلي تفسير ذلك: بارقة أمل وانغ يوجين، مواطن صيني في الستين من العمر، شارف على الموت بسبب الإصابة بفيروس كورونا، لكنه وبعد أن قضى 20 يوما في العناية المركزة، […]

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