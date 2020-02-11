2020/02/11 | 13:36 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقاعد واسط: استلام اكثر من 500 معاملة تقاعد منذ بداية العام الحالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/11 | 13:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقاعد واسط: استلام اكثر من 500 معاملة تقاعد منذ بداية العام الحالي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقاعد واسط: استلام اكثر من 500 معاملة تقاعد منذ بداية العام الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).