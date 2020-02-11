اغتيال المشرف العام على مؤسسة الرشيد في بغداد

2020/02/11 | 13:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير عام قناة الرشيد علي بابان عن اغتيال نزار ذنون المشرف العام على مؤسسة الرشيد بحادث سجل صباح اليوم في العاصمة بغداد.وقال بابان, ان ذنون هو المدير المفوض […]

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