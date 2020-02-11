الصحة العالمية: كورونا تهديد خطير للغاية للعالم

2020/02/11 | 13:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ممدوح بليغ/ قال رئيس منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن تفشي فيروس كورونا يمثل "تهديدا خطيرا للغاية لبقية العالم".، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

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