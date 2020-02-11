يحيى كريم: قرعة الدوري عادلة

2020/02/11 | 13:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب لجنة المسابقات في اتحاد الكرة يحي كريم أن قرعة الدوري ممتاز أجريت بكل العدالة وبكل الشفافية أمام جميع ممثلي الأندية .

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