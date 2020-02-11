2020/02/11 | 13:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أول ظهور للرئيس الصيني شي جين بينغ، منذ تفشي وباء كورونا، زار اليوم الاثنين، مرتديا قناعا طبيا، مجمعا ومستشفى ومركزا محليا، للسيطرة على كورونا والوقاية منه في بكين.وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، على ضرورة النصر الحاسم في حرب الشعب ضد مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.وقال شي إن الوضع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول ظهور لرئيس الصين بـ”قناع” منذ تفشي كورونا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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