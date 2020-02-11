الجوهرة البرازيلية “بيليه” يعاني من الإكتئاب

2020/02/11 | 13:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نجل اسطورة الكرة البرازيلية بيليه، إدينيو ، أن الجوهرة السمراء يعاني من مشكلات صحية تُلزمه البقاء في المنزل، ما انعكس بالسلب على حالته النفسية وإصابته بالاكتئاب.وقال إدينيو، إن الجوهرة البرازيلية هش الحركة، بعد إجراءه عملية زرع في الفخذ، لكنه لم يخضع للشفاء المثالي، ولديه مشكلة في الحركة سببت له ً نوعا من الاكتئاب، مضيفاً، أنهُ

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