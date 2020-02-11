تاس: نوفاك يبحث اتفاق أوبك+ مع شركات النفط الروسية يوم غد

2020/02/11 | 13:44 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت وكالة تاس للأنباء نقلا عن مصدرين إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك سيجتمع بشركات النفط الروسية يوم الأربعاء لبحث تطبيق اتفاق خفض الإنتاج بين روسيا وأوبك وحلفائهما.

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