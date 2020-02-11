جازبروم نفط تبدي استعدادها للعمل المشترك في حقل المنصورية

2020/02/11 | 13:44 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال منتج النفط الروسي جازبروم نفط يوم الثلاثاء إنه سيكون مستعدا لدراسة التطوير المشترك لحقل غاز المنصورية العراقي مع شركاء عالميين أو روس، حسبما أفادته وكالة الإعلام الروسية.

وقالت الشركة إنها تتوقع أن يستقر الوضع السياسي في العراق وأن يعاد طرح مشروع غاز المنصورية.

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