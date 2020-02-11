الزراعة تعلن نجاحها في عزل و تشخيص فيروس اصاب الثروة السمكية

2020/02/11 | 13:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة/دائرة البيطرة، اليوم الثلاثاء، عن تمكن فريق من باحثيها من عزل و تشخيص الفيروس المسبب لمرض الكوي هيربس KHV الذي أصاب حقول تربية الأسماك في عدد من المحافظات.وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “فريقا بحثيا مكونا من عدد من الباحثين شكلته الدائرة للقيام بمشروع إنتاج لقاح مقتول لتحصين […]

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